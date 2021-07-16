الناتو: رفع مستوى الأمن لصد الهجمات المفاجئة لمقر القوات المشتركة في ألمانيا

نورفولك (فرجينيا) - (أ ش أ):

أعطت قيادة العمليات المشتركة لحلف شمال الأطلسي إشارة تمام الاستعداد العملياتي الكامل لمقرها في نورفولك بعد الانتهاء من عمليات التطوير الفني التي شهدتها القاعدة والتي تعد الأهم منذ تدشينها في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا الأمريكية في منتصف يوليو من العام 2019.

وبحسب بيان لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، تم إرسال إشارة تمام الاستعداد الكامل إلى الأمانة العامة للناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضاف البيان أن الحلف أقام احتفالية بمقر القاعدة، اليوم الجمعة، بهذه المناسبة شهدها الأدميرال أندرو لويس القائد العام للقوات الأطلسية المشتركة، وكذلك الجنرال الأمريكي سكوت ميللي رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الناتو، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية لتدشين مقر عملياتها المشتركة في نورفولك، وتدشين منظومة القيادة والسيطرة المطورة، وكذلك تطوير منظومات الأمان الرقمي للمركز لمكافحة الاختراق المُعادِي، ورفع قدرة المركز على الاستجابة العاجلة في أوقات الأزمات المفاجئة.