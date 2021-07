"منازل غارقة وعوامات في الشارع".. ماذا فعلت الفيضانات في أوروبا؟ (فيديو وصور)

(وكالات):

كارثة طبيعية تشهدها بلدان غرب أوروبا على مدى اليومين الماضيين، بعد هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة تسببت في فيضانات مدمرة.

وأغرقت الفيضانات أجزاء من فرنسا وسويسرا ولوكسمبورج وهولندا، لكن المناطق الأكثر تضررا كانت في غرب ألمانيا وشرق بلجيكا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، لقي ما لا يقل عن 100 شخص حتفهم مع استمرار البحث عن مفقودين في المناطق المنكوبة.

وأظهرت مقاطع مصورة بعض المواطنين يحاولون التجول في الشوارع الغارقة باستخدام "عوامات البحر"، كما أظهرت مقاطع أخرى سيارات تحملها المياه بمنتهى السهولة إلى أماكن أخرى.

وتم تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة جراء الفيضانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية و43 حالة أخرى في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا، ليصل إجمالي عدد الضحايا في ألمانيا حتى الآن إلى 93 فردا. وفي بلجيكا بلغ عدد الضحايا 14 فردا.

وهناك مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا خلال تصريف مياه الفيضانات بعيدا عن المناطق المنكوبة وتكثيف عمليات التطهير والإنقاذ.

ولا يزال هناك حوالي 1300 شخص في عداد المفقودين في منطقة أريوله الريفية إلى حد كبير بولاية راينلاند-بفالتس. ويعيق تعطل شبكة المحمول القدرة على الاتصال بالسكان، وبالتالي فإن العدد الفعلي للمفقودين قد يكون أقل بكثير.

