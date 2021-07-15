الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "ليعين الله هذا البلد"
بيروت- (د ب أ):
أعلن سعد الحريري، الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "طلب الرئيس تعديلات بالتشكيلة وتناقشنا بالأمور المتعلقة بالثقة، والواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".
وأضاف: "اعتبرت أن بعض التعديلات التي طالب بها الرئيس جوهرية وقدمت اعتذاري والله يعين البلد".
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