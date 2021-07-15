Masrawy logo white

الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "ليعين الله هذا البلد"

03:53 م الخميس 15 يوليه 2021
الحريري يعتذر عن تشكيل الحكومة اللبنانية: "ليعين الله هذا البلد"

سعد الحريري

بيروت- (د ب أ):

أعلن سعد الحريري، الخميس، اعتذاره عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وقال الحريري، في تصريح مقتضب عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون: "طلب الرئيس تعديلات بالتشكيلة وتناقشنا بالأمور المتعلقة بالثقة، والواضح أن الموقف لم يتغير ولا قدرة على التفاهم وقدمت اعتذاري عن تشكيل الحكومة".

وأضاف: "اعتبرت أن بعض التعديلات التي طالب بها الرئيس جوهرية وقدمت اعتذاري والله يعين البلد".

سعد الحريري الحكومة اللبنانية ميشال عون بيروت

الخبر التالى:

فيضانات ألمانيا تجتاح أوروبا وحصيلة القتلى والمفقودين في ازدياد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - القاهرة 5:32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا