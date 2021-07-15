ميركل "مصدومة" من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الفيضانات في ولايتي راينلاند-بفالتي وشمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، وتوجهت بالشكر للعاملين الذين يساعدون في إنقاذ الموقف هناك.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت عن ميركل في تغريده على تويتر، الخميس: "إنني في حالة صدمة بسبب الكارثة التي يعانيها الكثيرون في مناطق الفيضانات".

وتابعت ميركل: "تعاطفي مع ذوي الضحايا والمفقودين. وأتوجه بالشكر من كل قلبي للمساعدين الدؤوبين ولقوات الإنقاذ".

وميركل في زيارة رسمية حاليا للولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون الأخيرة لها بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث أنها لن تترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في سبتمبر القادم.