Masrawy logo white

ميركل "مصدومة" من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا

02:11 م الخميس 15 يوليه 2021
ميركل "مصدومة" من كارثة الفيضانات في غرب ألمانيا

أنجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الفيضانات في ولايتي راينلاند-بفالتي وشمال الراين-فيستفاليا غربي ألمانيا، وتوجهت بالشكر للعاملين الذين يساعدون في إنقاذ الموقف هناك.

ونقل المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتفن زايبرت عن ميركل في تغريده على تويتر، الخميس: "إنني في حالة صدمة بسبب الكارثة التي يعانيها الكثيرون في مناطق الفيضانات".

وتابعت ميركل: "تعاطفي مع ذوي الضحايا والمفقودين. وأتوجه بالشكر من كل قلبي للمساعدين الدؤوبين ولقوات الإنقاذ".

وميركل في زيارة رسمية حاليا للولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون الأخيرة لها بصفتها مستشارة ألمانيا، حيث أنها لن تترشح مرة أخرى في الانتخابات البرلمانية المنتظرة في سبتمبر القادم.

أنجيلا ميركل ألمانيا الحكومة الألمانية

الخبر التالى:

آخر فرصة لتشكيل حكومة لبنان.. ما مغزى زيارة الحريري المكوكية للقاهرة؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
89

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

1005

متعافون اليوم

283409

إجمالي الإصابات

16418

إجمالي الوفيات

220530

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - القاهرة 5:32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا