الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة يبحثان مستجدات الأوضاع في تيجراي وتشاد

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أجرى مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي اليوم الأربعاء، مباحثات مع السفيرة الأمريكية لدى الإتحاد الإفريقي جيسي لابين.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المناقشات تطرقت إلى مستجدات الوضع في إقليم تيجراي الإثيوبي وتشاد والمحكمة المختلطة في جنوب السودان.

وأعرب الجانبان عن الالتزام بالشراكة القوية بين الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار القاري.