سفير الفاتيكان لدى بيروت: بدون حكومة لا يمكن التوصل إلى حلول حقيقية في لبنان

بيروت - (د ب أ)

قال سفير الفاتيكان في لبنان المونسنيور جوزف سبيتري بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إنه من دون وجود حكومة لا يمكن التوصل إلى حلول حقيقية لما تعانيه البلاد.

واستقبل عون سفير الفاتيكان بعد ظهر اليوم الأربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا،بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وقال سبيتري في تصريح له بعد اللقاء "نحن لا نتدخل في المسائل السياسية، ولكن من الواضح أنه من دون وجود حكومة لا يمكن التوصل إلى حلول حقيقية لما يعانيه لبنان. هذا كان فحوى حديثي مع الرئيس، إضافة إلى المساعدات التي يتولى الكرسي الرسولي والمنظمات الإنسانية الدولية إرسالها للبنان".

وتابع السفير البابوي "لقد شاركت أثناء وجودي في روما باجتماعات دولية لمساعدة المسيحيين في لبنان ودول الشرق الأوسط ، من خلال المؤسسات الكاثوليكية التي جدّدت التزامها لمساعدة العراق والأردن ولبنان وسوريا، لا سيما هنا في ظل هذه الظروف البالغة الدقة."

يذكر أن البابا فرنسيس كان قد أقام في الأول من يوليو الحالي صلاة خاصة من أجل لبنان في الفاتيكان مع رؤساء الطوائف المسيحية في لبنان. ودعا المجتمع الدولي إلى ضمان عدم انهيار البلاد، والشروع في طريق التعافي. كما دعا السياسيين اللبنانيين إلى إيجاد حلول عاجلة ودائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية.