Masrawy logo white

انسحاب 95 بالمئة من القوات الأمريكية من أفغانستان

05:36 م الثلاثاء 13 يوليه 2021
انسحاب 95 بالمئة من القوات الأمريكية من أفغانستان

القوات الأمريكية

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم)، اليوم الثلاثاء، انسحاب أكثر من 95 بالمئة من إجمالي القوات الأمريكية من أفغانستان.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أوردته على موقعها الإلكتروني: "وفقا لتقديرات القيادة المركزية الأمريكية، نؤكد أننا أنجزنا بالفعل 95 بالمئة من عملية الانسحاب من شتى أنحاء أفغانستان".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مؤخرا إنه يتوقع أن يكتمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس المقبل.

ومع ذلك، تم تحديد الموعد النهائي الرسمي للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان في 11 سبتمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية.

وكانت تكاليف الحرب، التي بدأت في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر ضخمة للغاية. حيث قُتل نحو 2400 جندي أميركي في أفغانستان، وأصيب 20 ألفًا آخرون، وفقًا لإحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون. وتناوب ما يقرب من 800 ألف جندي عبر أفغانستان مع نشر ما يقرب من 30 ألفًا منهم خمس مرات على الأقل، وفقًا لبيانات البنتاجون التي قدمتها لصحيفة واشنطن بوست. كما قتل حوالي 47245 مدنيا و66 ألف جندي وشرطي أفغاني و51 ألف مقاتل من المعارضة، وفقا لدراسة نشرتها جامعة براون هذا العام

هذا المحتوى من

القوات الأمريكية انسحاب القوات الأمريكية أفغانستان الولايات المتحدة

الخبر التالى:

إعطاء 3.44 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم حتى الآن

كورونا.. لحظة بلحظة

110

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

879

متعافون اليوم

283212

إجمالي الإصابات

16403

إجمالي الوفيات

219291

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل: الحكومة تعلن رسميا عدد أيام أجازات عيد الأضحى و23 يوليو

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا