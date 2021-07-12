سنغافورة تبدأ اليوم أحدث تخفيف لقيود كورونا

بانكوك- (د ب أ):

في إطار أحدث تخفيف للقيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في سنغافورة، سوف يمكن لما يصل إلى خمسة أشخاص مشاركة طاولة واحدة في أي من المطاعم بداية من اليوم الاثنين.

ومع بقاء أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس منخفضة، قالت الحكومة الأسبوع الماضي إنه سيتم رفع القيود التي كانت لا تسمح سوى بجلوس شخصين فقط على الطاولة الواحدة في المطاعم، وكذلك سيتم السماح بحضور أعداد أكبر في المناسبات مثل حفلات الزفاف.

كان قد تم أعيد فرض بعض القيود لفترة وجيزة بعد قفزة طفيفة في أعداد الحالات في أبريل، قبل أن تتراجع الإصابات مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة.

وكتب رئيس الوزراء لي هسين لونج على فيسبوك أن "الفحوص السريعة والسهلة" للكشف عن الإصابة بالفيروس سوف يتم توفيرها للعاملين في "الأماكن عالية الخطورة" مثل المطاعم وصالات الألعاب الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل إجمالي 26 حالة إصابة جديدة معظمها وارد من الخارج. وسجلت المدينة حتى الآن إجمالي 63 ألف حالة إصابة فقط معظمها من العمال المهاجرين. وتعد حصيلة الوفيات المرتبطة بكورونا في سنغافورة، وهي إجمالي 36 حالة وفاة حتى الآن، واحدة من أدنى المعدلات في العالم.

وتم تطعيم نحو 3ر2 مليون شخص في سنغافورة بالكامل حتى الآن، وفقا للوزارة التي تتسابق لتحقيق هدف الحكومة بتطعيم ثلثي السكان البالغ عددهم 7ر5 مليون نسمة بحلول 9 أغسطس، وهو اليوم الوطني لسنغافورة.