شكرى يبحث مع نظيره السلوفيني الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأحد في بروكسل مع نظيره السلوفيني ⁧‫أنزيه لوجار‬⁩ سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، ومجمل الملفات الإقليمية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره السلوفيني لتولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.