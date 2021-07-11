شكرى يبحث مع نظيره السلوفيني الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية
القاهرة - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأحد في بروكسل مع نظيره السلوفيني أنزيه لوجار سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، ومجمل الملفات الإقليمية.
وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره السلوفيني لتولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.
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