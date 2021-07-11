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شكرى يبحث مع نظيره السلوفيني الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

08:43 م الأحد 11 يوليه 2021
شكرى يبحث مع نظيره السلوفيني الملفات الإقليمية والعلاقات الثنائية

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الأحد في بروكسل مع نظيره السلوفيني ⁧‫أنزيه لوجار‬⁩ سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وسلوفينيا، ومجمل الملفات الإقليمية.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- إن الوزير شكري قدم التهنئة لنظيره السلوفيني لتولي بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.

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Asha
سامح شكري وزارة الخارجية سلوفينيا ?أنزيه لوجار

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