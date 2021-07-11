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مُسن يفقد السيطرة على سيارته ويصيب 13 في سوق بالنمسا

02:48 م الأحد 11 يوليه 2021
مُسن يفقد السيطرة على سيارته ويصيب 13 في سوق بالنمسا

الشرطة النمساوية

فيينا- (د ب أ):

أفادت الشرطة النمساوية بأن سائقا يبلغ من العمر 87 عاما اصطدم مباشرة بكشك في سوق بشمال البلاد صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة 13 شخصا.

وأضافت الشرطة أن أربعة منهم أصيبوا بجروح خطيرة. كما أصيب السائق جراء الحادث الذي وقع في بلدية سانت فلوريان القريبة من مدينة لينز.

ولم يتضح على الفور السبب الذي جعل الرجل يفقد السيطرة على سيارته.

وبحسب متحدث باسم الشرطة فإنه لا توجد مؤشرات على أن الهجوم كان متعمدا.

الشرطة النمساوية النمسا فيينا

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