حصيلة إصابات كورونا في فيتنام تتجاوز 25 ألفا خلال شهرين ونصف

هانوي- (د ب أ):

أكدت فيتنام 632 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في 13 منطقة، بعد ظهر اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي، بما في ذلك 600 حالة في "هو شي مينه سيتي" مما يرفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 25 ألفا و564 خلال شهرين ونصف، طبقا لما ذكرته صحيفة "في إن إكسبرس" الفيتنامية اليوم .

ومن بين حالات الإصابة الجديدة بالمدينة، 450 تم وضعها بالفعل في حجر صحي ومناطق معزولة، بينما يتم تتبع المخالطين للحالات الـ150 الباقية.

وتم وضع تسع حالات جديدة في إقليم "باك جيانج" شمال البلاد وستة مرضى في هانوي بالفعل في حجر صحي في أعقاب رصد المخالطين لهم.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة الثلاث في إقليم "هونج ين" شمال البلاد، حالتان كانتا عائدتين من "هو شي مينه سيتي" وواحدة كانت مخالطة لشخص، تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

ومنذ 27 إبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الجديدة لفيروس كورونا في فيتنام، تم تسجيل إصابات في 58 من 63 مدينة وإقليما في البلاد، وشكلت "هو شي مينه سيتي" معظم الإصابات وهي 12 ألفا و658 .

وحتى الآن، سجلت فيتنام 1238 حالة إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.