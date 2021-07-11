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الهند تسجل أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و895 وفاة في يوم واحد

07:51 ص الأحد 11 يوليه 2021
الهند تسجل أكثر من 41 ألف إصابة بكورونا و895 وفاة في يوم واحد

أرشيفية

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 41 ألفا و506 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونا و837 ألفا و222 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الأحد - أن البلاد سجلت أيضا 895 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 408 آلاف و40 شخصا.
وأفادت بأن 41 ألفا و526 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 29 مليونا و975 ألفا و64 حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 454 ألفا و118 حالة.

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فيروس كورونا الهند حالات وفاة

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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