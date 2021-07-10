طوكيو تسجيل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ شهرين

طوكيو - (د ب أ)

سجلت طوكيو عن 950 حالة إصابة بفيروس كورونا اليوم السبت، في أكبر حصيلة منذ 13 مايو، فيما تدخل العاصمة اليابانية في حالة طوارئ أخرى بسبب الفيروس قبل أقل من أسبوعين من بدء الألعاب الأولمبية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وارتفع متوسط الإصابات خلال سبعة أيام من 5631 إلى 7201 منذ أسبوع، وفقا لحكومة مدينة طوكيو. وستدخل طوكيو حالة الطوارئ الرابعة بسبب فيروس كورونا في الفترة من 12 يوليو إلى 22 أغسطس.

وستقام الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى الثامن من أغسطس ولن يتم السماح بدخول الجمهور خالات دورة الألعاب التي ستنعقد في طوكيو والمناطق المحيطة بها.