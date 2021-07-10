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الفاتيكان: البابا فرنسيس يستأنف عمله تدريجيا بعد الجراحة

01:34 م السبت 10 يوليه 2021
الفاتيكان: البابا فرنسيس يستأنف عمله تدريجيا بعد الجراحة

بابا الفاتيكان

وكالات:

قال الفاتيكان، اليوم السبت، إن البابا فرنسيس يمضي مرحلة النقاهة بشكل طبيعي، بعد جراحة في الأمعاء، ويستأنف العمل تدريجيا، حسبما نقلت رويترز الإخبارية.

وأضاف الفاتيكان في بيان أن البابا "تمشى في ممر المستشفى وعاد إلى العمل، بالتناوب مع لحظات القراءة".

وذكر البيان أن "البابا واصل تناول الطعام بشكل منتظم وتلقى العلاج المقرر"، مضيفا أن نتائج تحاليل دمه جاءت مرضية.

وكان البابا فرنسيس قد دخل المستشفى في روما يوم الأحد الماضي لإجراء "جراحة مقررة" للقولون.

وهذه أول مرة يدخل فيها البابا فرنسيس المستشفى منذ انتخابه عام 2013.

وبدا البابا بصحة جيدة قبل ذلك بساعات عندما ألقى عظة الأحد أمام الآلاف في ساحة القديس بطرس بروما.

ورغم إصابته "بعرق النسا" الذي يسبب له آلاما في ساقيه عند المشي، فإن البابا يتمتع بصحة جيدة نسبيا منذ انتخابه.

الفاتيكان البابا فرنسيس جراحة العلاج روما

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