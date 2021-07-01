Masrawy logo white

سفير مصر في بيروت يبحث مع فؤاد السنيورة الأوضاع في لبنان

09:47 م الخميس 01 يوليه 2021
سفير مصر في بيروت يبحث مع فؤاد السنيورة الأوضاع في لبنان

سفير مصر لدى لبنان الدكتور ياسر علوي

بيروت - (أ ش أ):

بحث سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي الأوضاع في لبنان مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، وذلك خلال لقائهما اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان السفير المصري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من السياسيين في لبنان على مدار الأسابيع الماضية؛ لبحث تطورات الأوضاع في البلاد والعلاقات بين مصر ولبنان.

هذا المحتوى من

ياسر علوي فؤاد السنيورة مصر لبنان

الخبر التالى:

بسببها تركيا في قائمة الدول المتورطة بتجنيد الأطفال.. ما هي فرقة السلطان مراد؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
251

إصابات اليوم

21

وفيات اليوم

579

متعافون اليوم

281282

إجمالي الإصابات

16169

إجمالي الوفيات

211384

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:خطأ ساذج يمنح بيراميدز تعادلاً قاتلاً +90 أمام الأهلي بالدوري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا