سفير مصر في بيروت يبحث مع فؤاد السنيورة الأوضاع في لبنان

بيروت - (أ ش أ):

بحث سفير مصر في لبنان الدكتور ياسر علوي الأوضاع في لبنان مع فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان الأسبق، وذلك خلال لقائهما اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وتناول الاجتماع استعراض الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان السفير المصري قد عقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من السياسيين في لبنان على مدار الأسابيع الماضية؛ لبحث تطورات الأوضاع في البلاد والعلاقات بين مصر ولبنان.