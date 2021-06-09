بايدن: لا نسعى لمواجهة مع روسيا لكننا سنرد بقوة على أي انتهاك لسيادتنا

وكالات

أكد ‏الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده لا تسعى لمواجهة مع روسيا.

وقال بايدن خلال كلمة له أثناء زيارته لقاعدة عسكرية في المملكة المتحدة، فور وصوله إلى أوروبا في أول زيارة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، إنه سيوضح للرئيس الروسي فلادمير بوتين أن بلاده سترد بقوة على أي مشاركة روسية في انتهاك سيادتها.

ووصل بايدن، إلى المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، في أول رحلة خارجية له كرئيس للولايات المتحدة، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز".

وكان الرئيس الأمريكي قد أوضح قبيل مغادرته للولايات المتحدة أن هدفه من الرحلة سيكون أن يثبت لروسيا والصين أن التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا قوي.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن أولاً على انفراد مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ويحضر قمة مجموعة السبع في المملكة المتحدة قبل السفر إلى بروكسل للمشاركة في قمة الناتو وقمة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.