لبنان: العراق أبلغنا رسميًا بمضاعفة كمية النفظ المقررة لتصل إلى مليون طن سنويًا

بيروت - أ ش أ

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني الدكتور حسان دياب، أن مجلس الوزراء العراقي أبلغه رسميًا بمضاعفة كمية النفط التي كانت الحكومة العراقية قد أقرتها للبنان من 500 ألف طن إلى مليون طن سنويًا.

وكان الرئيس دياب قد تواصل، هاتفيًا مساء أمس الثلاثاء، مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، شاكرًا له جهوده وللحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق وقوفهم إلى جانب لبنان في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها.

ونوه الكاظمي بالدور الذي لعبه رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني حسان دياب في ظل ظروف صعبة جدًا، مؤكدًا أن الشعب اللبناني يستحق الوقوف معه في محنته الحالية.

ويشهد لبنان أزمة حادة في نقص النفط بسبب الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك من إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مما أدى إلى أزمات متفاقمة في الوقود والكهرباء وغيرها من الأزمات.