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"فايزر" تبدأ اختبار فاعلية لقاح كورونا على الأطفال أقل من 12 عامًا

07:18 م الثلاثاء 08 يونيو 2021
"فايزر" تبدأ اختبار فاعلية لقاح كورونا على الأطفال أقل من 12 عامًا

لقاح فايزر

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت شركتا فايزر وبيونتيك، اليوم الثلاثاء، عن بدء اختبار فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد الخاص بهما، على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن الشركة ستجري دراسةً على ما يقرب من 4500 طفل في أكثر من 90 موقعا طبيا في الولايات المتحدة وبولندا وإسبانيا وفنلندا، وستتبع الدراسة أيضا نظام جرعات محدد لفئات عمرية معينة.

وتعتزم الشركة إعطاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما جرعة قدرها 10 ميكروجرامات من اللقاح، وسيتم إعطاء الأطفال والرضع الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات، 3 ميكروجرامات من اللقاح.

وفي شهر مارس، وجدت شركتا فايزر وبيونتيك أن لقاح فيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 100% للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.. وفي تجربة سريرية لـ2260 مراهقا، تم اكتشاف أن اللقاح يولد استجابات قوية للأجسام المضادة.

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