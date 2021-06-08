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حزب إردوغان: علاقتنا مع مصر متجذرة.. والمحادثات استمرت وقت انقطاع العلاقات

10:37 ص الثلاثاء 08 يونيو 2021
حزب إردوغان: علاقتنا مع مصر متجذرة.. والمحادثات استمرت وقت انقطاع العلاقات

إردوغان

أنقرة- (د ب أ):

أكد المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر جليك أن العلاقات بين بلاده ومصر "متجذرة".

وأوضح أن استخبارات البلدين واصلت محادثاتها حول المسائل الأمنية، رغم انقطاع العلاقات بين البلدين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية قوله إن "المحادثات التي بدأت بين أجهزتنا الاستخباراتية انتقلت إلى إطار وزارة الخارجية".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيتم اتخاذ خطوات تمكننا من التركيز على قضايا ملموسة من خلال المحادثات المتبادلة والمشاورات".

وبيّن المتحدث باسم حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لدى تركيا ومصر أمورا عليهما القيام بها بشأن العلاقات الثنائية، والتباحث بخصوص ليبيا ومستقبلها، والبحر المتوسط، ومستقبل العلاقات بين البلدين، مؤكدا أن تركيا تحمل "نهجا إيجابيا" بهذا الخصوص.

وأجرى مسؤولون من مصر وتركيا محادثات في القاهرة في أيار/مايو الماضي، بعد سنوات من القطيعة.

إردوغان حزب العدالة والتنمية تركيا

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