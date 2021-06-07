بايدن يدعو الرئيس الأوكراني لزيارة أمريكا مع اقتراب قمته مع بوتين

واشنطن - (د ب أ)

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الأوكراني لزيارة البيت الأبيض هذا الصيف في إطار جهوده لطمأنة الدولة الواقعة في أوروبا الشرقية قبل لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأسبوع المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت حدة التوترات بين أوكرانيا وروسيا المرتفعة أصلا منذ ضم بوتين لشبه جزيرة القرم في عام 2014 وإثارته حربا بالقرب منها، في أبريل الماضي بعد قيام الكرملين بحشد عشرات الآلاف من الجنود على حدود جارتها وإثارته تهديدات بالغزو.

وتسود المخاوف في كييف من أن بايدن على استعداد لتقديم تنازلات لبوتين لكسب التعاون في قضايا مثل عدم الانتشار النووي.

وفي الفترة التي سبقت الإعداد للقمة، تخلت الولايات المتحدة عن الجهود الرامية إلى وقف بناء روسيا لخط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد تحت سطح البحر إلى أوروبا، "نورد ستريم 2" الذي يمكن أن يحرم أوكرانيا من عائدات العبور الحيوية.

وفي مكالمة هاتفية اليوم الاثنين طلبها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد بايدن مجددا دعم الولايات المتحدة القوي للجمهورية السوفيتية السابقة، وفقا لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وقال سوليفان للصحفيين إن بايدن أكد لزيلينسكي أنه في اجتماعه مع بوتين، "سوف يقف بحزم مع سيادة وتكامل أراضي أوكرانيا، وتطلعاتها".