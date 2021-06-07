السودان يرفض مجددا الملء الأحادي لسد النهضة الإثيوبي

الخرطوم - (د ب أ)

جددت الحكومة السودانية رفضها الملء الأحادي الجانب لسد النهضة الإثيوبي دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، حسبما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الذي أشار إلى التهديد المباشر الذي يُشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.

وجدد الاجتماع تمسك السودان وإيمانه بمبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الإفريقية مستهدياً بالتجارب الأفريقية المماثلة في إدارة نهري النيجر والسنغال وغيرها من التجارب الأفريقية في إدارة موارد المياه العابرة للحدود.

وتؤكد إثيوبيا أنها ماضية في الملء الثاني لسد النهضة خلال موسم المطر في شهري يوليو وأغسطس وترفض اتفاقا قانونيا ملزما بشأن ملءوتشغيل السد .

وتخشى القاهرة والخرطوم على حصتهما من مياه النيل، وتتهمان أديس آبابا بالتعنت وإفشال المفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية بشأن سد النهضة.