بلينكن يتعهد بمنح تأشيرات للأفغان الذين عملوا مع القوات الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين، بتسريع منح تأشيرات هجرة للأفغان الذين عملوا بشكل وثيق مع القوات الأمريكية ، فيما حذر مسؤول جمهوري بأنهم سوف يكونون مستهدفين من قبل حركة طالبان بمجرد مغادرة القوات الأمريكية البلاد ، حسبما افادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن بلينكن القول في معرض إدلائه بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الاثنين ، إن الولايات المتحدة تبحث في "كل خيار" لمساعدة الموظفين الأفغان - المترجمين الفوريين والسائقين وعمال البناء وغيرهم من الموظفين الآخرين - الذين قد يصبحون ضحايا لطالبان بينما تدفع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قدما بأمر الرئيس جو بايدن نحو سحب القوات بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل على أبعد تقدير.

ورد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين على النائب الجمهوري مايكل ماكول عن ولاية تكساس ، ورئيس اللجنة ، الذي قال "هؤلاء الناس سيكونون هدفا للاغتيال في ظهورهم لحظة مغادرتنا البلاد" وأنه إذا تم التخلي عنهم "فإننا بذلك نوقع فعليا على أوامر إعدامهم".

وقال بلينكن إن هناك تراكما في طلبات الهجرة يتم إنجازه، وطلب من الكونجرس رفع سقف تأشيرات الهجرة الخاصة بالأفغان بمنحهم 8000 فرصة إضافية.

ويشار إلى أن هناك الآن سقفا من الكونجرس قوامه 26 ألف فرصة في إطار برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة، الذي يتيح للأفغان التقدم بطلب للحصول على تأشيرات إذا استطاعوا إظهار أن حياتهم قد تكون في خطر لعملهم مع القوات الأمريكية أن عملت في الولايات المتحدة، ولم يستبعد بلينكن أيضا أن تنقل الولايات المتحدة آلاف الأفغان إلى موقع آخر، حيث أثيرت جزيرة جوام باعتبارها مكانا محتملاً، لحين البت في طلباتهم.

وكانت حرجة طالبان قد دعت في إعلان غير متوقع اليوم الاثنين، الأشخاص الذين كانوا يعملون مع القوات الأجنبية في أفغانستان، ألا يغادروا البلاد مع انسحاب القوات الاجنبية، وقالت إنهم سيكونون في أمان إذا أبدوا ندمهم على أفعالهم السابقة.

ومع ذلك، فمازال من المشكوك فيه ما إذا كان الموظفون المحليون سيثقون في تلك التصريحات.