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بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا منذ 25 مارس

02:26 ص السبت 05 يونيو 2021
بريطانيا تسجل أعلى معدل يومي للإصابة بكورونا منذ 25 مارس

أرشيفية

لندن- (د ب أ):
سجلت بريطانيا يوم الجمعة أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ أواخر آذار/مارس الماضي، وفقا للأرقام الرسمية.

وتم تسجيل 6238 حالة إصابة أخرى مؤكدة مختبريا بالفيروس في بريطانيا حتى الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة ، وهو أعلى رقم في يوم واحد منذ 25 مارس ، وفقا لما أظهرته الأرقام الحكومية .

وعلى الرغم من أن ارتفاع أعداد الحالات يمكن أن يكون مدعاة للقلق، إلا أنه يأتي في الوقت الذي يظهر فيه تحليل أجرته وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن غالبية المستشفيات الكبرى في إنجلترا في المتوسط لاتسجل دخول حالات إصابة جديدة بسبب كوفيد-19.

ومع ذلك، تظهر حفنة من البؤر الساخنة للفيروس ارتفاعا طفيفا في الأعداد، حيث يحذر الخبراء من أن السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، والمعروفة أيضا باسم سلالة "دلتا"، قد تؤدي إلى زيادة خطر الدخول إلى المستشفيات.

بريطانيا فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

932

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

800

متعافون اليوم

265489

إجمالي الإصابات

15222

إجمالي الوفيات

194291

إجمالي المتعافين

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