تايوان تسجل 474 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

تايبيه-(أ ش أ):

أعلنت تايوان ، اليوم الجمعة ، تسجيل 474 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 10 الاف و446 حالة مؤكدة منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وذكر مركز مكافحة الأوبئة المركزية بحسب صحيفة (فوكس تايوان) عبر موقعها الإلكتروني، أن تايوان سجلت خلال الفترة نفسها، 21 حالة وفاة، من بينهم 14 رجلا و7 سيدات، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء جائحة كورونا إلى 187 شخصا.

وبحسب مركز مكافحة الاوبئة التايواني فإن 472 حالة إصابة محلية فيما تم تسجيل حالتين وافدة من الخارج، مشيرا إلى تزايد حالات الإصابة في البلاد بشكل مأساوي.