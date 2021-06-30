ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار برج ميامي إلى 16 قتيلاً

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أبراج "شامبلين" في منطقة سيرفسايد بمدينة ميامي إلى 16 قتيلا، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ لليوم السابع على التوالي في موقع الحادث.

وقالت عمدة مدينة ميامي في ولاية فلوريدا دانيلا ليفاين كافا، حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 16 قتيلا، لكن حتى الآن تم إبلاغ 12 عائلة فقط بفقدان أحد أفرادهم.

وأوضحت كافا أن 139 شخصًا كانوا يعيشون في جزء من البرج تم العثور عليهم حتى الآن، لكن هناك 147 آخرين مازالوا مفقودين وجاري البحث عنهم بأسرع وأسهل طرق ممكنة.