صحيفة: حسن نصرالله زار طهران قبل 45 يومًا لعلاج انسداد رئوي مزمن

القاهرة- (د ب أ):

كشفت صحيفة "الجريدة" الكويتية، الخميس، أن الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصرالله زار العاصمة الإيرانية طهران قبل 45 يومًا لعلاج انسداد رئوي مزمن.

ونقلت "الجريدة" عن أحد مديري مستشفى "خاتم الأنبياء" الإيراني التابع لـ "الحرس الثوري" الخاص بمعالجة كبار المسؤولين، إن نصرالله كان في هذا المستشفى قبل شهر ونصف الشهر لتلقي العلاج من داء الانسداد الرئوي المزمن وعاد إلى بيروت قبل أسبوعين.

وكشف المدير أن الأطباء نصحوا نصرالله بقضاء فترة النقاهة في إيران تحت إشرافهم، غير أنه أصر على العودة إلى لبنان لقضائها في منطقة البقاع، وبعد عودته تم الاتصال بالأطباء الذين عالجوه في إيران، لتدهور وضعه الصحي، وبالفعل سافر الفريق الطبي إلى لبنان لمساعدة أطباء لبنانيين كانوا يقومون بمعالجته، ويبدو أنه تم نقله إلى أحد المستشفيات هناك.

وأضاف أن الأطباء الإيرانيين الذين سافروا إلى لبنان لم يعودوا حتى الآن، وهو ما يعني أنهم لم ينتهوا من علاج نصرالله.

ووفق الصحيفة، لا يزال الغموض يحيط بصحة الأمين العام لحزب الله بعد ظهوره الأخير الذي بدا فيه شاحباً ومرهقاً وأقر خلاله بأنه يعاني أزمة صحية.

وبحسب التقارير الصادرة من بيروت، فإن نصرالله مصاب بالتهاب في القصبة الهوائية، يعاوده كل عام في هذا التوقيت، لكن الأعراض هذه المرة جاءت أقوى، في وقت تصر مصادر الحزب على أنه يتعافي وحالته الصحية في تحسن.