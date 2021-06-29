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الشرطة الأمريكية تقول إن قاتل اثنين من السود "كان يتبنى أفكارا متطرفة"

02:28 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
الشرطة الأمريكية تقول إن قاتل اثنين من السود "كان يتبنى أفكارا متطرفة"

واشنطن- (بي بي سي):

قالت الشرطة الأمريكية إن الرجل الذي اقتحم منزلا بشاحنة مسروقة قبل إطلاقه النار على اثنين من المارة من أصحاب البشرة السوداء يشتبه في أنه من المتعصبين المنتمين للجماعات التي تروج لتفوق البيض.

وقتل ناثان ألين، البالغ من العمر 28 عاما، شرطيا متقاعدا، ديف غرين، وجندية سابقة، رامونا كوبر، بالرصاص في هجوم ظهر يوم السبت في ولاية ماساتشوسيتس.

وعثر المحققون في وقت لاحق على كتابات تتسم بالعنصرية ومعادية للسامية كتبها ألين، الذي قتلته الشرطة بالرصاص في مكان الحادث.

وقالت الشرطة عن ألين إنه متزوج ويعمل وحاصل على شهادة دكتوراه وليس له سجل إجرامي.

وفي تغريدة يوم الإثنين، وصف حاكم ولاية ماساتشوسيتس، تشارلي بيكر، القتل بأنه "عمل دنيء"

هذا المحتوى من

BBC
الشرطة الأمريكية ولاية ماساتشوسيتس واشنطن

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