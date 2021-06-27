رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد أزلية العلاقات مع الصين

الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أزلية العلاقات مع الصين، مشيرا إلى أنها تسير بخطى ثابتة نحو الأفضل خاصة في المجال العسكري.

وألتقى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، مع سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان ماشين مين، بحضور الملحق العسكري بالسفارة الصينية، معربا خلال اللقاء عن بالغ شكره وامتنانه للحكومة الصينية على تقديمها لمعدات وآليات عسكرية للسودان.

من جهته، وصف سفير جمهورية الصين الشعبية بالسودان، العلاقات بين البلدين بالإستراتيجية، وأن بلاده تولي اهتماماً كبيراَ بالتعاون العسكري مع السودان، وأن العلاقات بين البلدين تشهد تطورا مطردا.