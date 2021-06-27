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مسؤول سوداني يعلن تسلم بلاده اتفاقًا مرحليًا بشأن سد النهضة

07:17 م الأحد 27 يونيو 2021
مسؤول سوداني يعلن تسلم بلاده اتفاقًا مرحليًا بشأن سد النهضة

سد النهضة

وكالات

أعلن مسؤول سوداني مساء الأحد، تسلم الخرطوم نسخة من اتفاق جزئي مرحلي بشأن سد النهضة، يتضمن 4 شروط، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وذكر المسؤول، وفقًا لـ"روسيا اليوم"، أن بلاده قبلت بالاتفاق الجزئي الذي تلقته من الاتحاد الأفريقي، ويشمل توقيع اتفاق في غضون 4 أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيًا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الأفريقي والدول المنخرطة في حل الأزمة، مع وجود ضمانات من المجتمع الدولي.

وقال مصدر سوداني، لـ"العربية" السعودية، إن بلاده لا تساوم على مواقفها التفاوضية، مشددا على ضرورة توحيد الجبهة الداخلية في قضية سد النهضة.

وأشار إلى أن الاتحاد الأفريقي أكد أن مفاوضات سد النهضة غير منهجية.

وطلب السودان مؤخرا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ بشأن ملف سد النهضة، ودعمت مصر هذا الطلب، فيما شددت إثيوبيا على أن هذا الموضوع خارج صلاحيات المجلس.

سد النهضة السودان الاتحاد الأفريقي

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