ارتفاع عدد ضحايا تحطم منطاد هوائي في نيو مكسيكو الأمريكية إلى 5 أشخاص

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن مسؤولون أمريكيون ارتفاع عدد ضحايا تحطم منطاد هوائي في ولاية نيو مكسيكو إلى 5 أشخاص.

وذكرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية السبت، أنه لم ينجُ أي شخص ممن كانوا على متن المنطاد بمن فيهم المسؤول عنه.

وأضافت الشبكة أن المنطاد سقط في منطقة سكنية بمدينة ألباكركي، التي تُعد أكبر مدن ولاية نيو مكسيكو الأمريكية، مشيرة إلى أن قوات الإطفاء والشرطة عثرت عندما جاءت إلى موقع الحادث عثرت على 4 قتلى، بالإضافة إلى شخص آخر مصاب في حالة صحية حرجة.

وحسب "سي إن إن"، فقد توفي هذا المصاب في وقت لاحق. ويتراوح أعمار الضحايا ما بين 40 إلى 60 عاماً.

وكان قد تم الإعلان - في وقت سابق اليوم - عن مقتل 4 أشخاص في الحادث وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة.