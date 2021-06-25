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كوريا الجنوبية تسجل 634 إصابة جديدة بكورونا

09:54 ص الجمعة 25 يونيو 2021
كوريا الجنوبية تسجل 634 إصابة جديدة بكورونا

كوريا الجنوبية

سول-(أ ش أ):

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة، عن تسجيل 634 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 153,789 إصابة.

كما سجلت السلطات الصحية -وفقا لوكالة أنباء كوريا الجنوبية - حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2,009.

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