تحطم مروحية عسكرية في روسيا وأنباء عن مصرع 3 أشخاص

موسكو - (أ ش أ):

أكدت السلطات المحلية في مقاطعة لينينجراد بشمال غربي روسيا تحطم مروحية عسكرية في منطقة جاتشينا.

وقالت مصادر في هيئات الطوارئ في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – مساء اليوم الخميس، إنها تلقت بلاغا بسقوط المروحية العسكرية، لافتة إلى أن المروحية تابعة للحرس الوطني الروسي،

وتحطمت أثناء تنفيذ تحليق تدريبي بدون أسلحة، مضيفة أن تحطم المروحية أسفر عن مصرع 3 أشخاص.

وأكدت السلطات المحلية أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو ضحايا على الأرض في موقع سقوط المروحية.