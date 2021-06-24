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هونج كونج تشدد من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من بريطانيا

04:47 م الخميس 24 يونيو 2021
هونج كونج تشدد من القيود المفروضة على المسافرين القادمين من بريطانيا

هونج كونج

هونج كونج- (د ب ا):
أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الخميس أنها تعتزم تشديد القيود المفروضة على المسافرين القادمين من المملكة المتحدة ابتداء من 28 يونيو الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حكومة هونج كونج القول إنه سيتم رفع مستوى خطورة فيروس كورونا بالنسبة للمملكة المتحدة من " مرتفع" إلى " مرتفع للغاية".

وأضافت الحكومة أنه سوف يتم إخضاع القادمين من المملكة المتحدة لحجر صحي إجباري لمدة 21 يوما في فنادق مخصصة للحجر.

وكانت هونج كونج قد أعلنت مطلع هذا الأسبوع خفض فترة الحجر الصحي بالنسبة للمواطنين القادمين من المناطق المصنفة متوسطة أو مرتفعة الخطورة ابتداء من 30 يونيو الجاري.

قيود السفر هونج كونج بريطانيا فيروس كورونا

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