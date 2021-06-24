تقرير: معاهد الصحة الأمريكية حذفت معلومات عن أصل الوباء بـ"طلب صيني"

وكالات:

أفاد تقرير جديد بقيام باحث صيني بتوجيه معاهد الصحة الوطنية الأمريكية لحذف التسلسلات الجينية لحالات "كورونا" المبكرة من قاعدة بيانات علمية رئيسية، مما أثار مخاوف من أن العلماء الذين يبحثون عن أصل الوباء قد يفتقرون إلى الوصول إلى أجزاء أساسية من المعلومات.

وتحدث جيس بلوم، عالم الفيروسات في مركز فريد هتشنسون لأبحاث السرطان في سياتل، عن حذف بيانات التسلسل في ورقة بحثية جديدة نُشرت على الإنترنت يوم الثلاثاء، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال البحث إن البيانات المفقودة تشمل تسلسلات من عينات الفيروس التي تم جمعها في مدينة ووهان الصينية في يناير وفبراير2020 من مرضى دخلوا إلى المستشفيات أو بعض المشتبه في إصابتهم بكورونا.

وقال الدكتور بلوم إن بعض المعلومات المحذوفة لا تزال متاحة في بحث نُشر في مجلة متخصصة، لكن العلماء عادة ما يبحثون عن التسلسلات الجينية في قواعد البيانات الرئيسية مثل تلك التي تحتفظ بها معاهد الصحة الوطنية.

وأضاف بلوم إنه تمكن من العثور على البيانات المحذوفة بعد البحث عنها في مكان آخر عبر الإنترنت.

من جهتها، أكدت المعاهد الوطنية للصحة أنها حذفت التسلسلات بعد تلقيها طلباً بشأن ذلك من باحث صيني في يونيو 2020.

وقالت المعاهد في بيان: "إن الباحثين لهم الحق في سحب بياناتهم في أي وقت"، مؤكدة أن الباحث كان قد سلمها هذه البيانات في مارس 2020. وأن طلب حذفها جاء بحجة تحديثها وإرسالها مجدداً إلى قاعدة بيانات أخرى غير محددة.

وقال بلوم إن إزالة هذه البيانات يثير الشكوك حول شفافية الصين في التحقيق في أصل الوباء.

كانت نظرية تسريب الفيروس من مختبر في ووهان عادت في الأسابيع الأخيرة بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر هيئات الاستخبارات بإعداد تقرير حول أصل فيروس كورونا، وسط جدل متزايد حول بداية ظهوره، وطلب بايدن من هيئات الاستخبارات الأمريكية مضاعفة جهودها، وتقديم تقرير له في غضون 90 يومصا.

وفرضية التسرب من مختبر، التي روجها أساساً ترامب قبل أن تنفيها بعثة منظمة الصحة العالمية إلى الصين وتعتبرها "غير مرجحة بشكل كبير"، عادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بدفع من واشنطن.

وترفض بكين فرضية تسرب الفيروس من مختبر فيروسات في ووهان، وفي المقابل اتهمت الولايات المتحدة بنشر نظريات "مؤامرة" وتسييس الجائحة.