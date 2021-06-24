Masrawy logo white

انهيار مبنى سكني من 12 طابقا في ميامي في الولايات المتحدة

03:04 م الخميس 24 يونيو 2021
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة

واشنطن- (بي بي سي):
يبحث أفراد فرق الإنقاذ في مدينة ميامي الأمريكية عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني من 12 طابقا انهار جزئيا، وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى عندما انهار في الساعات الأولى من الصباح.

وأبلغ حتى الآن عن وفاة شخص واحد وأظهرت الصور تمكن فرق الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض.

وتقول تقارير إن المجمع الذي بني منذ 40 عاما كان يضم أكثر من 100 شقة ومن السابق لأوانه تحديد سبب الانهيار، أو عدد المتضررين.

انهيار مبنى ميامي الولايات المتحدة فرق الإنقاذ

الخبر التالى:

جرّدوه من ملابسه.. كيف توفي نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد شائعة حذف مستحقين.. 11 شرطًا للاستبعاد من منظومة الدعم التمويني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا