انهيار مبنى سكني من 12 طابقا في ميامي في الولايات المتحدة

واشنطن- (بي بي سي):

يبحث أفراد فرق الإنقاذ في مدينة ميامي الأمريكية عن ناجين تحت أنقاض مبنى سكني من 12 طابقا انهار جزئيا، وليس من الواضح عدد الأشخاص الذين كانوا في المبنى عندما انهار في الساعات الأولى من الصباح.



وأبلغ حتى الآن عن وفاة شخص واحد وأظهرت الصور تمكن فرق الإنقاذ من انتشال طفل من تحت الأنقاض.



وتقول تقارير إن المجمع الذي بني منذ 40 عاما كان يضم أكثر من 100 شقة ومن السابق لأوانه تحديد سبب الانهيار، أو عدد المتضررين.