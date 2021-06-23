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إفريقيا تسجل 5 ملايين و235 ألف حالة و138 ألف وفاة بكورونا

08:06 م الأربعاء 23 يونيو 2021
إفريقيا تسجل 5 ملايين و235 ألف حالة و138 ألف وفاة بكورونا

إفريقيا تسجل 5 ملايين و235 ألف حالة و138 ألف وفاة

إثيوبيا - (أ ش أ)

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأربعاء، تسجيل الدول الأعضاء 5 ملايين و235 ألف إصابة مؤكدة، و138 ألف وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما تعافي 4 ملايين و643 ألف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية، في بيان اليوم، الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، ورصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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افريقيا فيروس كورونا وفيات كورونا إصابات كورونا

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متعافون اليوم

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إجمالي الإصابات

15935

إجمالي الوفيات

206852

إجمالي المتعافين

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