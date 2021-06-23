في مقدمتها القضية الفلسطينية.. اجتماع عربي صيني لمناقشة القضايا الإقليمية

القاهرة - أ ش أ

أكد كبار المسؤولين في الدول العربية والصين على أهمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجانبين ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، خلال الدورة الـ 17 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي - الصيني والدورة الـ6 للحوار السياسي الاستراتيجي، عبر المنصة الرقمية، بحضور كبار المسؤولين من وزارة الخارجية الصينية والدول العربية والمندوبين الدائمين للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، حيث تم بحث مجالات التعاون في إطار المنتدى وكذلك القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد البيان بأنه تم، خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الوزاري السابق للمنتدى والإعداد للاجتماع الوزاري المقبل، وكذلك مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات الإقليمية والقضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين في كافة المجالات.

ترأس الاجتماع السفير إبراهيم السهلاوي المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية (الرئاسة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري) عن الجانب العربي، والسفير دينغ لي مساعد وزير الخارجية الصيني عن الجانب الصيني، فيما ترأس وفد الأمانة العامة للجامعة العربية السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية.