في 24 ساعة.. الهند تسجل قرابة 60 ألف إصابة بكورونا والإجمالي يتجاوز 30 مليونًا

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت الهند 50 ألفًا و848 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 30 مليونًا و28 ألفًا و709 أشخاص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية -وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأربعاء- أن البلاد سجلت أيضًا خلال الفترة نفسها 1358 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 390 ألفًا و660 شخصًا.

وأفادت بأن 68 ألفًا و817 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين إلى 28 مليونًا و994 ألفًا و855 حالة.

ووفقًا لأحدث البيانات، تراجع عدد الحالات النشطة حاليًا في الهند إلى 643 ألفًا و194 حالة.​