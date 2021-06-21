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الرئيس الإيراني المنتخب: سندعم المفاوضات النووية التي تضمن مصالحنا الوطنية

01:23 م الإثنين 21 يونيو 2021
الرئيس الإيراني المنتخب: سندعم المفاوضات النووية التي تضمن مصالحنا الوطنية

إبراهيم رئيسي

طهران- (د ب أ):

أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين أن حكومته ستدعم المفاوضات النووية التي تضمن المصالح النووية الإيرانية.

وقال في مؤتمره الصحفي الأول بعد فوزه بالانتخابات:"سندعم المفاوضات التي تضمن مصالحنا الوطنية، ولكن لن نسمح بأن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات".

وشدد على أن إدارته حريصة على "إلغاء كل إجراءات العقوبات المفروضة ضد إيران".

وقال، وفقا لما نقلته قناة "العالم" الإيرانية الناطقة بالعربية، :"الفريق المفاوض سيتابع مهامه ويقدم لنا تقاريره ... وعلى الولايات المتحدة إلغاء كافة العقوبات الظالمة".

وفيما يتعلق بالسياسة الداخلية، قال :"سنركز في حكومتنا على القضايا الاقتصادية وتوفير السيولة النقدية ورفع الإنتاج".

إبراهيم رئيسي الرئيس الإيراني المنتخب إيران المفاوضات النووية

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