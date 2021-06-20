واشنطن: تصريح الزعيم الكوري الشمالي بأنه مستعد للحوار "مثير للاهتمام"

واشنطن - (أ ش أ):

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم /الأحد/ إن تصريح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بأنه مستعد للحوار والمواجهة "إشارة مثيرة للاهتمام".

ونسبت صحيفة (إنترناشونال بزنس تايمز) الأمريكية إلى سوليفان قوله " نعتبر تعليقات الزعيم الكوري الشمالي هذا الأسبوع إشارة مثيرة للاهتمام وسننتظر لنرى ما إذا كان سيتم متابعتها بأي نوع من التواصل المباشر معنا حول المسار المحتمل للمضي قدمًا".

وأضاف أن الإشارة الواضحة التي يمكن أن يرسلوها هي أن يقولوا "نعم.. لنفعل ذلك.. لنجلس ونبدأ المفاوضات".

وتوقفت مُحادثات نزع السلاح النووي بسبب إصرار الولايات المتحدة على استمرار العقوبات الاقتصادية حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي.

واتسمت العلاقات مع كوريا الشمالية بالاضطراب بسبب الاجتماعات والتصريحات المتضاربة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.. وفي يونيو 2019، أصبح ترامب أول رئيس أمريكي في السلطة يعبر خط هدنة عام 1953.. والتقى بكيم مرتين خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات رغم عدم التوصل إلى اتفاق.

وقال سوليفان إن "الوقت سيخبرنا" ما إذا كانت جولة أخرى من المفاوضات المتعددة الأطراف ممكنة.

وأدلى كيم بتعليقه يوم الجمعة من خلال وسائل الإعلام الحكومية وقال إنهم يجب أن "يحافظوا على كرامة دولتنا".

وتحفظ الزعيم الكوري الشمالي على الإدلاء بأي تصريح منذ تولى بايدن منصبه في يناير الماضي.. وتأتي تصريحاته بعد أيام من لقاء الرئيس جو بايدن بقادة مجموعة السبع وحضور قمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو).

وكان سوليفان صرح في مايو بأن سياسة الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية "لا تهدف إلى العداء بل تهدف إلى الحلول" مشيرا إلى إن السياسة الأمريكية تهدف في نهاية المطاف إلى تحقيق نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية.