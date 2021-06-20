فيروس كورونا: البرازيل تتجاوز حاجز النصف مليون وفاة

ساوباولو- (بي بي سي):

تجاوز عدد البرازيليين الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا الآن نصف مليون وفاة، وتصارع البرازيل للتعامل مع الموجة الثالثة من الوباء.

وسجلت البرازيل في يوم واحد أكثر من 2300 وفاة، وتكاد طاقة وحدات العناية المركزة أن تتجاوز قدرتها الاستيعابية في معظم الولايات البرازيلية مع الارتفاع الكبير في عدد الإصابات.

وخرجت آلاف الحشود مؤخرا في جميع أنحاء البرازيل للتظاهر ضد حكومة الرئيس جائير بولسونارو، واحتجاجا على الطريقة التي تعامل فيها مع الوباء، وطالبوا بتسريع برنامج التطعيم. إذ إن عدد المحصنين لايتجاوز حتى الآن الـ11 في المئة من عدد السكان.