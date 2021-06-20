الصحة العامة في إنجلترا: التطعيمات ضد كورونا تجعل الموجة الأخيرة في المملكة أقل خطرا من السابقة

لندن- (أ ش أ):

صرحت كبيرة المستشارين الطبيين في هيئة الصحة العامة بإنجلترا سوزان هوبكنز، اليوم الأحد، بأن التطعيمات ضد فيروس كورونا تعني أن هناك أملًا في ألا تبدو الموجة الأخيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة تمامًا مثل الموجات السابقة الأكثر فتكًا.

ووفقًا لمسؤولة الصحة - بحسب صحيفة (الجارديان) البريطانية - فإنه ينبغي أن يحصل 70% من السكان البالغين على لقاح مزدوج قبل تاريخ 19 يوليو المقبل، والذي تم تحديده كمرحلة أخيرة لرفع الإغلاق.

وقالت هوبكنز: "هذا لا يفعل الشيء نفسه في جميع أنحاء البلاد، نحن نشهد ارتفاعات وانخفاضات، حيث يخرج الناس بالفعل ويخضعون للاختبار وأعتقد أننا نشهد تأثير التطعيم وهذه أخبار جيدة".

وأضافت أن الوقت الإضافي لتلقيح الناس وتطعيمهم مرتين، يعني أن هذه الموجة ستبدو مختلفة تمامًا عن الموجات السابقة.