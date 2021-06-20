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الكرملين: حوار الخط المباشر بين بوتين والمواطنين سيكون نهاية الشهر

12:20 م الأحد 20 يونيو 2021
الكرملين: حوار الخط المباشر بين بوتين والمواطنين سيكون نهاية الشهر

فلاديمير بوتين

موسكو- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الأحد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم المشاركة في جلسة حوار عام في 30 يونيو، وذلك قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية.

ويمكن للمواطنين إرسال الأسئلة هاتفيا أو عبر الإنترنت لطرحها في البرنامج الذي يحمل اسم "الخط المباشر".

وتعرض بوتين، الذي تولى حكم بلاده لـ 21 عاما، لانتقادات في الماضي خلال الفعاليات التي تم عقدها بهذه الصيغة.

ومن المرجح أن يدور حوار هذا العام حول الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 19 سبتمبر.

ومن المقرر أن تقوم العديد من المحطات التلفزيونية والإذاعية ببث جلسة الأسئلة والأجوبة. وقُدر عدد متابعيها في السابق بالملايين.

وألغى بوتين الفعالية العام الماضي، وسط احتجاجات متزايدة.

وكان بوتين أمضى عام 2019 أربع ساعات للإجابة على نحو 80 سؤالا، تضمنت انتقادات حادة بسبب تدني مستويات الدخل، والمشاكل في نظام الرعاية الصحية.

وتظهر استطلاعات الرأي ارتفاع مستوى حالة عدم الرضا بين الجمهور هذا العام أيضا، قبل الانتخابات.

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