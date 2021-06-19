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وفاة "المصارع الأشجع" في بريطانيا بعد 15 شهرا في قبضة كوفيد 19

01:42 م السبت 19 يونيو 2021
وفاة "المصارع الأشجع" في بريطانيا بعد 15 شهرا في قبضة كوفيد 19

جيسون كيلك

وكالات:

اختار المريض صاحب أطول فترة صراع مع فيروس كورونا في بريطانيا التوقف عن تلقي العلاج، مما أدى إلى وفاته.

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أمضى جيسون كيلك (49 عاما) أكثر من عام و3 أشهر في وحدة العناية المركزة، بمستشفى سانت جيمس بمدينة ليدز، شمالي إنجلترا.

وأُصيب جيسون بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 في مارس 2020.

وكتبت زوجته على صفحتها عبر فيسبوك، الجمعة: "بقلب يملأه الحزن أود أن أشارككم هذا الخبر الحزين، فقد توفي جيسون بسلام في سانت جميس عند الساعة 12:40 ليلا".

وقالت إن "زوجها كان شجاعا. لم يعد يرغب بالحياة على هذا النحو"، وأضافت: "لقد كنا وجهين لعملة واحدة، مختلفين لكننا متحدين معا".

وكانت الزوجة أفادت في وقت سابق بأن زوجها يواجه "نكسة أخرى" في مواجهة المرض، وجاء ذلك بعد أن صارت تخشى عليه كثيرا إذ ساءت حالته أكثر من السابق، حيث كان يعاني نوبات إغماء.

ورغم أنه أمضى عدة أسابيع بعيدا عن جهاز التنفس الصناعي في الأشهر الأخيرة، فقد عاد واستخدمه بعد أن ساءت حالته، وترافق ذلك مع فشل كلوي.

جيسون كيلك كوفيد 19 فيروس كورونا وفاة جيسون كيلك

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