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استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

10:12 ص الخميس 17 يونيو 2021
استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي

رام الله- (د ب أ):

أعلنت مصادر فلسطينية، الخميس، استشهاد فلسطيني وإصابة 4 آخرين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن فتى يبلغ (16 عاما) استُشهد متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال في ساعة متأخرة الليلة الماضية خلال مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وتشهد البلدة احتجاجات يومية على إقامة بؤرة استيطانية في منطقة جبل صبيح وهذا هو رابع فلسطيني يُستشهد في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي خلال ثلاثة أسابيع.

كما أفادت مصادر فلسطينية بإصابة أربعة شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات عقب اقتحامه جنين في شمال الضفة الغربية.

الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية رام الله فلسطين احتجاجات

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