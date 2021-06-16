رئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين

فلسطين - (أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالموقف الأوروبي الداعي للحفاظ على حل الدولتين، وإزالة المستوطنات التي تعد كيانات غير شرعية وغير قانونية في الأرض الفلسطينية.

وطالب اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بلعب دور فاعل من أجل محاسبة إسرائيل، الدولة المعتدية على الشعب الفلسطيني، ضمن إطار القانون الدولي والشرعية الدولية، خلال احتفال مكتب الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، اليوم الأربعاء، بـ "يوم أوروبا"، في مدينة رام الله، بمشاركة ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف وقناصل وممثلي الدول الأوروبية وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وجدد اشتية التأكيد على إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات، داعيا المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأوروبية، للضغط بشكل جدي على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس ترشحًا ودعاية وانتخابا، بهدف إعادة الوهج الديمقراطي ولتكون بوابة لإنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية.

وقال اشتية - خلال الاحتفال - إن على العالم أجمع، خاصة أوروبا اتخاذ موقف حازم وجاد تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف التوسع الاستيطاني وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء فلسطين، والاستيلاء على الأراضي، وتهجير الفلسطينيين من منازلهم خاصة في القدس، وجعل إسرائيل تدفع ثمن احتلالها للأرض الفلسطينية.

وشدد على أهمية ملء الفراغ السياسي، من خلال بلورة أوروبا مبادرة لإعادة إحياء العملية السياسية، ومشاركة أطراف الرباعية الدولية فيها، بهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

بدوره، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي عمق العلاقة التي تربط أوروبا بفلسطين، مشددا على التزام الاتحاد الأوروبي طويل الأمد والمتين تجاه رؤية دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمن.

وجدد التأكيد على رفض الاتحاد الأوروبي التام لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات التي تتخذ في هذا السياق، مطالبا بوقف أعمال تهجير الفلسطينيين من مساكنهم في القدس.