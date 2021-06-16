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بايدن: انتقادات بوتين لحقوق الإنسان في أمريكا "سخيفة"

07:53 م الأربعاء 16 يونيو 2021
بايدن: انتقادات بوتين لحقوق الإنسان في أمريكا "سخيفة"

جو بايدن

وكالات

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، انتقادات نظيره الروسي لوضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة بـ"السخيف".

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إنه سيواصل طرح المواضيع الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنه ناقش ملف السجناء الأمريكيين في السجون الروسية.

وعن المعارض الروسي أليكسي نافالني، أكد أن وفاة نافالني في سجنه سيكون مدمرًا لروسيا.

جو بايدن حقوق الإنسان أمريكا فلاديمير بوتين

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