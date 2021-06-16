Masrawy logo white

"الكرملين": نقص الاتصالات بين موسكو وواشنطن حاليًا لم يشهده البلدان منذ الاتحاد السوفيتي

05:49 م الأربعاء 16 يونيو 2021
"الكرملين": نقص الاتصالات بين موسكو وواشنطن حاليًا لم يشهده البلدان منذ الاتحاد السوفيتي

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية

روسيا- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن نقص الاتصالات الذي تشهده موسكو وواشنطن في الوقت الراهن أكثر حدة مما كان عليه في عهد الاتحاد السوفيتي.

وقال بيسكوف، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه حتى خلال الحكم السوفيتي، لم يكن النقص في الاتصالات والحوار بهذه الخطورة، لافتًا إلى أن هذا العجز في التواصل بين البلدين يتزامن مع إمكانية تفاقم الصراعات والنزاعات في الأماكن المختلفة من العالم.. مُشيرًا إلى إمكانية تفاقم "الصراعات الإقليمية، وقضايا نزع السلاح والاستقرار الاستراتيجي، ومشاكل الحد من التسلح".

كما أضاف المتحدث أنه إلى جانب جميع هذه المشكلات يشهد العالم تغيرًا مناخيًا سريعًا، مُشددًا على أن القارة الأوروبية بأكملها قلقة بشأن هذا الأمر: "فهذه هي القضية الأولى بالنسبة لهم"، بحسب قوله.

هذا المحتوى من

Asha
روسيا واشنطن الكرملين ديمتري بيسكوف بايدن بوتين

الخبر التالى:

موسكو: قمة بوتين وبايدن "ناجحة"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
609

إصابات اليوم

37

وفيات اليوم

911

متعافون اليوم

274404

إجمالي الإصابات

15691

إجمالي الوفيات

202650

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| ما التوقعات ومصير الشهادات البنكية؟.. البنك المركزي يناقش أسعار الفائدة غدا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا