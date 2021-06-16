"الكرملين": نقص الاتصالات بين موسكو وواشنطن حاليًا لم يشهده البلدان منذ الاتحاد السوفيتي

روسيا- (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن نقص الاتصالات الذي تشهده موسكو وواشنطن في الوقت الراهن أكثر حدة مما كان عليه في عهد الاتحاد السوفيتي.

وقال بيسكوف، في تصريحاته الخاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية، إنه حتى خلال الحكم السوفيتي، لم يكن النقص في الاتصالات والحوار بهذه الخطورة، لافتًا إلى أن هذا العجز في التواصل بين البلدين يتزامن مع إمكانية تفاقم الصراعات والنزاعات في الأماكن المختلفة من العالم.. مُشيرًا إلى إمكانية تفاقم "الصراعات الإقليمية، وقضايا نزع السلاح والاستقرار الاستراتيجي، ومشاكل الحد من التسلح".

كما أضاف المتحدث أنه إلى جانب جميع هذه المشكلات يشهد العالم تغيرًا مناخيًا سريعًا، مُشددًا على أن القارة الأوروبية بأكملها قلقة بشأن هذا الأمر: "فهذه هي القضية الأولى بالنسبة لهم"، بحسب قوله.