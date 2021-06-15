Masrawy logo white

وزارة الدفاع الجزائرية تنفي قيام رئيس الأركان بزيارة سرية إلى باريس

10:39 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
وزارة الدفاع الجزائرية تنفي قيام رئيس الأركان بزيارة سرية إلى باريس

اللواء السعيد شنقريحة رئيس الأركان الجزائري

الجزائر - (أ ش أ)

نفت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم قيام الفريق السعيد شنقريحة بزيارة سرية إلى فرنسا مؤخرا لمناقشة قضية الساحل.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان مساء اليوم - "في محاولة تضليلية مفضوحة، نشر الموقع الإلكتروني لمجلة "Jeune Afrique" " اليوم الثلاثاء، مقالا تحت عنوان (السعيد شنڤريحة، في مهمة سرية بباريس لمناقشة قضية الساحل)، إن وزارة الدفاع الوطني تُكذّب قطعيا هذه الافتراءات التي جاءت بها هذه المجلة المعروفة بتوجهاتها التي تخدم جهات معادية للجزائر".

وأكدت وزارة الدفاع الجزائرية أن هذه الأخبار الكاذبة ما هي إلا محاولة يائسة تهدف للتأثير على الرأي العام، خاصة في المناسبات والمحطات الوطنية الحاسمة التي تشهدها البلاد.
وقالت "بهذا الصدد تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة وتعلم لمن يهمهم الأمر أن السيد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لم يُخفِ - أبدا - تحركاته ونشاطاته داخل وخارج الوطن".

هذا المحتوى من

السعيد شنقريحة الجزائر الجيش الجزائري باريس

الخبر التالى:

الأردن يدين سماح السلطات الإسرائيلية بتنفيذ مسيرة استفزازية في القدس

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
613

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

701

متعافون اليوم

273795

إجمالي الإصابات

15654

إجمالي الوفيات

201739

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا