رئيسة النواب البحريني: حريصون على تعزيز التعاون مع باكستان

المنامة - أ ش أ

أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل حرص المجلس النيابي على دعم وتعزيز مسارات التعاون والعلاقات الثنائية مع باكستان، والعمل نحو دعم وتعزيز التعاون في المجال البرلماني الآسيوي والإسلامي المشترك، لاسيما في ظل تداعيات جائحة كورونا.

وأشادت رئيسة المجلس البحريني - خلال لقائها سفير باكستان لدى المملكة محمد أيوب، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية اليوم الثلاثاء - بالعلاقات المتميزة والرفيعة التي تربط بين البلدين والشعبين، وبمستوى التعاون والتنسيق المتواصل في مختلف المجالات والقطاعات، خاصة في المجال البرلماني.

من جانبه، أكد السفير الباكستاني حرص بلاده على تعزيز مجالات التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين، لاسيما في المجال البرلماني.